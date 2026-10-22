¿Quién será el nuevo James Bond? Estos son los actores finalistas

El misterio respecto a quién será el próximo "James Bond" se resolverá muy pronto, ya que la búsqueda del actor que dará vida al nuevo Agente 007 entró en su recta final.

Cuatro actores se encuentran en la lista definitiva de candidatos y se espera que las últimas pruebas de cámara tengan lugar la próxima semana, informó el medio británico The Telegraph.

Mientras que desde el sitio especializado Deadline revelaron tres de los cuatro nombres finalistas: Josh O'Connor ("The Crown"), Jack Lowden ("Slow Horses") y el esposo de Dua Lipa, Callum Turner ("Masters of the Air").

Jack Lowden en "Slow Horses"

Josh O'Connor en "El Día de la Revelación"

Callum Turner junto a su esposa, Dua Lipa

El cuarto candidato en carrera sigue siendo desconocido.

Aunque no hay fecha para el anuncio, se espera que Amazon MGM Studios, que actualmente posee el control creativo de la franquicia, haga oficial al nuevo 007 a fines de año.

Denis Villeneuve ("Dune") será el director de la próxima película del agente con licencia para matar, teniendo a Steven Knight ("Peaky Blinders") como guionista.

Amy Pascal y David Heyman, quienes estuvieron detrás de las franquicias cinematográficas de "Spider-Man" y "Harry Potter", respectivamente, son los productores de la próxima película de "Bond" en esta nueva era, sumando también a Villeneuve como productor ejecutivo junto a Tanya Lapointe.

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje creado por Ian Fleming a lo largo de 25 películas oficiales.