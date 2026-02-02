"Michael", la película biográfica de Michael Jackson, muestra su primer trailer
El cantante será interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson.
La película biográfica de Michael Jackson, titulada como "Michael", estrenó su primer trailer y confirmó su fecha de llegada a los cines.
Jaafar Jackson, sobrino del "Rey del Pop", es el protagonista de esta película en la cual cantará, bailará y usará los looks más icónicos de su difunto tío.
De acuerdo al trailer, la película explorará la historia del cantante desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su explosión de popularidad con la edición del álbum "Thriller" a comienzos de los 80.
Además explorará polémicos episodios como la relación con su padre, su grave accidente grabando un comercial y su comentado cuidado del chimpancé Bubbles.
"Michael" será dirigida por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y se estrenará en cines el próximo 23 de abril.