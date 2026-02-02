"Michael", la película biográfica de Michael Jackson, muestra su primer trailer

La película biográfica de Michael Jackson, titulada como "Michael", estrenó su primer trailer y confirmó su fecha de llegada a los cines.

Jaafar Jackson, sobrino del "Rey del Pop", es el protagonista de esta película en la cual cantará, bailará y usará los looks más icónicos de su difunto tío.

De acuerdo al trailer, la película explorará la historia del cantante desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su explosión de popularidad con la edición del álbum "Thriller" a comienzos de los 80.

Además explorará polémicos episodios como la relación con su padre, su grave accidente grabando un comercial y su comentado cuidado del chimpancé Bubbles.

"Michael" será dirigida por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y se estrenará en cines el próximo 23 de abril.