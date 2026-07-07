Mítico show de Juan Gabriel en el Bellas Artes llega a los cines

A casi diez años de su repentina partida, el cantante Juan Gabriel regresará al cine de la mano de uno de sus conciertos más míticos: el que realizó en 1990 en el Palacio de Bellas Artes en México.

Este show, un clásico dentro de su discografía, llegará a la pantalla grande con una nueva versión con imagen restaurada y audio Dolby Atmos, la cual se podrá ver en cines de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

La película ya fue exhibida en 2025 en el popular Zócalo de la Ciudad de México, hasta donde llegaron cerca de 170 mil fanáticos para disfrutar de la proyección.

La restauración de este concierto estuvo a cargo de María José Cuevas, la cineasta que estuvo detrás del documental de Netflix "Debo, puedo y quiero".

Por ahora no se han revelado las coordenadas para ver el show de Juan Gabriel en el Bellas Artes en Chile.