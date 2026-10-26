Muere el multifacético actor de doblaje Eric Bauza a los 46 años

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de "Looney Tunes" como Bugs Bunny o el Pato Lucas (Daffy Duck) murió a los 46 años.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Además de los protagonistas de "Looney Tunes" también puso su voz a Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos, entre otros, en múltiples series y películas, incluída la reciente "Coyote vs. Acme".

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en "Looney Tunes Cartoons,Muppet Babies" y "Las aventuras del gato con botas". Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por "Teen Titans Go!,Bugs Bunny Builders" y "Looney Tunes Cartoons".

Eric Bauza también fue la voz de icónicos personajes como "Stimpy" de "Ren y Stimpy,Bam-Bam" de "Los Picapiedras,El Pájaro loco,Leonardo" de "Las tortugas ninjas" y "Luke Skywalker", entre muchos otros.