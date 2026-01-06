Murió la actriz y fisicoculturista Jayne Trcka a los 62 años

La actriz y fisicoculturista estadounidense Jayne Trcka falleció a sus 62 años, según informó el portal TMZ.

La mujer, recordada por su papel de la "Maestra Mann" en "Scary Movie", fue encontrada muerta en la cocina de su residencia en San Diego. Según la policía el aviso lo entregó un amigo, quien fue a la casa de Trcka tras varios días sin poder comunicarse con ella.

La data de muerte fue establecida como el pasado 12 de diciembre, aunque aún se desconocen las causas del deceso de la actriz.

Durante su carrera Jayne Trcka destacó en diversas competencias, exhibiciones y revistas relacionadas al fisicoculturismo.

En la década del 2000 apareció en varias películas como "Scary Movie" o "Nudity Required". Además apareció en el recordado videoclip de "Telephone" de Lady Gaga.