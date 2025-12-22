No hay fiestas sin Kevin: ¿Dónde y cuándo ver "Mi Pobre Angelito" esta Navidad?

No hay Navidad sin Kevin McCallister y es que, "Mi pobre angelito", la icónica comedia protagonizada por Macaulay Culkin, sigue siendo uno de los clásicos navideños más esperados de la temporada.

La película, que por años fue parte infaltable de la programación televisiva de fin de año, había perdido presencia en la TV debido a cambios en los derechos de transmisión y al auge de las plataformas de streaming.

Sin embargo, este 2025 el clásico volverá a la programación especial de Canal 13, con una emisión programada para el martes 24 de diciembre a las 22:25 horas, justo después de la cena de Nochebuena.

La apuesta de la estación de Inés Matte Urrejola continuará el miércoles 25 de diciembre a las 15:40 horas con "Mi pobre angelito 2", secuela ambientada en Nueva York donde Kevin vuelve a enfrentarse a los mismos vándalos.

Además de la televisión abierta, la famosa franquicia también se encuentra disponible en Disney+, plataforma donde se puede ver en cualquier momento junto a otros títulos familiares clásicos de Navidad.