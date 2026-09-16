Nueva película de "Narnia" de Greta Gerwig ya tiene fecha de estreno

La plataforma Netflix anunció la fecha de estreno de la nueva película basada en las novelas de "Las crónicas de Narnia" que dirigirá Greta Gerwig.

La cinta original estará basada en "El sobrino del mago", la sexta novela publicada de la saga de C. S. Lewis pero la primera en la cronología de la historia.

Además de estos detalles, se reveló el logo de la película junto a una imagen de Gerwig en el set de filmación.

"Narnia: El sobrino del mago" se estrenará en cines el próximo 11 de febrero de 2027 y llegará al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027.