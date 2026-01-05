"One Battle After Another", "Sinners" y "Frankenstein" triunfan en los Critics' Choice Awards

"One Battle After Another" se quedó con el galardón de mejor película en los premio Critics' Choice, mientras que "Sinners" y el film de Guillemo del Toro "Frankenstein" se impusieron cada uno en cuatro de las categorías.

Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por "Marty Supreme", mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por "Hamnet", con lo que se consolidan como favoritos para los Óscar de este año.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película de terror "Weapons".

Jacob Elordi ('Frankenstein') dio la sorpresa al llevarse el premio a mejor actor de reparto, venciendo a otras a estrellas como Benicio del Toro, Sean Penn, Adam Sandler, Paul Mescal y Stellan Skarsgård.

La brasileña "O Agente Secreto" se impuso en la categoría de mejor película extranjera, mientras que "The Naked Gun" fue la mejor comedia de la noche y "Train Dreams" se impuso como el film con la mejor fotografía.

Adolescencia arrasó en TV

Los Critics' Choice también cuentan con premiaciones para las series de televisión, entre las cuales destacó la miniserie "Adolescencia" con cuatro triunfos, seguida de "The Pitt" y "The Studio" con tres premios cada una.

Mientras que "Adolescencia" arrasó en las categorías de miniserie, "The Pitt" logró imponerse en los apartados dramáticos con los premios Mejor Serie, Mejor Actor (Noah Wyle) y Mejor Actriz de Reparto (Katherine LaNasa).

Por su parte "The Studio" ganó como Mejor Serie Comedia, Mejor Actor (Seth Rogen) y Mejor Actor de Reparto (Ike Barinholtz).

Otros galardones destacados fue el de Rhea Seehorn como Mejor Actriz Drama por "Pluribus", el de Tramell Tillman como Mejor Actor de Reparto por "Severance" y el sexto Critics' Choice para Jean Smart, esta vez por su trabajo en "Hacks".