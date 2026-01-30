Pedro Pascal despidió a Catherine O'Hara: "Mi mundo perdió luz"

El actor Pedro Pascal envió sentidas condolencias por el sorpresivo fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara a sus 71 años.

Ambos intérpretes compartieron elenco en la segunda temporada de "The Last of Us", donde el chileno encarnó a "Joel" y la fallecida actriz a su terapeuta, "Gail".

"Fue genial estar cerca tuyo. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo. Este afortunado mundo que pudo tenerte, siempre te llevará con él", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía del rodaje de la serie.