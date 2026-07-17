Pedro Pascal fue nominado a los Critics Choice Super Awards 2026

El actor Pedro Pascal consiguió una nominación a los Critics Choice Super Awards 2026 por su trabajo en la película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos".

El chileno fue destacado en la categoría de Mejor Actor en Película de Súper Héroes por su papel de "Reed Richards", y competirá contra el "Superman" de David Corenswet y el "He-Man" de Nicholas Galitzine en "Masters of the Universe".

La cinta protagonizada por Pascal obtuvo un total de 4 nominaciones, aunque fue "Superman" la que lideró con 6 postulaciones.

En el apartado televisivo la temporada final de "The Boys" lideró con 5 nominaciones. Otros títulos como "Fallout,House of the Dragon" y "Paradise" también participarán de estos premios.

Los Critics Choice Super Awards son unos galardones destinados a premiar a las franquicias más populares del cine y la televisión en géneros como el de súper héroes, ciencia ficción, fantasía, horror y acción. Los ganadores se conocerán el 6 de agosto y no habrá ceremonia de premiación.