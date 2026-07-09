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Tópicos: Magazine | Cine

Película de "Papi Ricky" presenta su trailer oficial y confirma fecha de estreno en cines

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El largometraje tendrá el mismo elenco que la teleserie original.

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La película de "Papi Ricky" presentó su trailer oficial y entregó más detalles sobre la trama que tendrá el largometraje.

Esta continuará la historia de la teleserie original de 2007 con "Alicia" (Belén Soto) convertida en una mujer adulta y de regreso en Chile para presentar a su futuro esposo.

"Su regreso, sin embargo, remueve antiguas dinámicas familiares y obliga a Ricky (Jorge Zabaleta) y Catrala (Mane Swett) a dejar atrás sus diferencias para enfrentar un desafío que ninguno esperaba", agrega la sinopsis.

El elenco lo completan Héctor Morales y Silvia Santelices, mientras que la dirección estará a cargo de Sebastián Schindel con guión de Sebastián Arrau.

"'Alicia' ya no es esa niña que todos conocieron, sino una mujer independiente, sensible y con muchas ganas de descubrir quién es realmente. Ricky siempre fue un papá increíble, pero también muy aprensivo. La cuidó tanto durante toda su vida que, muchas veces, sin darse cuenta, terminó tomando decisiones por ella", detalló Belén Soto sobre su personaje.

El estreno de la película de "Papi Ricky" en cines está fijado para el próximo 27 de agosto.

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