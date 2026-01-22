Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine | Premios Oscar

"Sinners" rompe récord y se convierte en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La cinta de Ryan Coogler superó a títulos como "Titanic" y "La La Land" con 16 nominaciones.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Sinners" (Pecadores) de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.

La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016).

Debajo de esta cinta, se encuentra "One Battle after Another", de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de "Marty Supreme,Frankenstein" y "Sentimental Value", que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.

La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.

"Sinners" ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban a que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada