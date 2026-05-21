Presentan en Cannes película para adultos "vintage" creada con IA

Una colección de cortometrajes generados por inteligencia artificial, basados ​​en revistas eróticas publicadas en los 70, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2026.

El trabajo se estrenó en el servicio streaming Cultpix y fue desarrollado por Thomas Meier, de la compañía noruega Multiformat, quien utilizó herramientas de IA generativa para transformar reportajes fotográficos a videos con color, sonido sincronizado, diálogos y voz en off.

"Queremos utilizar la tecnología más reciente para estimular un debate sobre las actitudes hacia imágenes que ahora tienen medio siglo de antigüedad", dijo Rickard Gramfors, CEO y cofundador de Cultpix.

"Lo que antes se consideraba material 'para adultos' escandaloso ahora parece sorprendentemente inocente según los estándares actuales", agregó.

La empresa Klubb Super 8 se encargará de lanzar la colección en Blu-ray y en VHS.