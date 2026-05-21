Presentan en Cannes película para adultos "vintage" creada con IA
Se trata de una colección de cortometrajes generados por inteligencia artificial, basados en revistas eróticas publicadas en los 70.
Se trata de una colección de cortometrajes generados por inteligencia artificial, basados en revistas eróticas publicadas en los 70.
Una colección de cortometrajes generados por inteligencia artificial, basados en revistas eróticas publicadas en los 70, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2026.
El trabajo se estrenó en el servicio streaming Cultpix y fue desarrollado por Thomas Meier, de la compañía noruega Multiformat, quien utilizó herramientas de IA generativa para transformar reportajes fotográficos a videos con color, sonido sincronizado, diálogos y voz en off.
"Queremos utilizar la tecnología más reciente para estimular un debate sobre las actitudes hacia imágenes que ahora tienen medio siglo de antigüedad", dijo Rickard Gramfors, CEO y cofundador de Cultpix.
"Lo que antes se consideraba material 'para adultos' escandaloso ahora parece sorprendentemente inocente según los estándares actuales", agregó.
La empresa Klubb Super 8 se encargará de lanzar la colección en Blu-ray y en VHS.