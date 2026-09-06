Prime Video cancela Spider-Noir tras una temporada pese a sus 11 nominaciones al Emmy

Prime Video canceló Spider-Noir después de una sola temporada, pese a que la serie protagonizada por Nicolas Cage obtuvo 11 nominaciones a los Emmy y se convirtió en la producción más nominada de la plataforma en esta edición.

Entre sus candidaturas figuran diseño de producción, fotografía, diseño de títulos, maquillaje protésico, composición musical, canción original, edición y mezcla de sonido, efectos visuales, coordinación de dobles y actuación de dobles.

La serie acumuló 2.600 millones de minutos de visualización durante sus primeras seis semanas y obtuvo un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Estrenada en mayo, la ficción marcó el primer papel regular de Nicolas Cage en televisión y presentó al actor como Ben Reilly, un investigador privado en la Nueva York de los años 30 que debe enfrentarse a su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

Una de las particularidades de Spider-Noir fue que sus ocho capítulos podían verse tanto en color como en blanco y negro, reforzando la estética de cine noir que atraviesa la producción. El reparto también incluye a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodríguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson.

La serie fue además el primer título de Marvel estrenado como parte del acuerdo entre Amazon y Sony Pictures Television para desarrollar historias vinculadas a los más de 900 personajes asociados a Spider-Man que controla el estudio.

Pese a la cancelación, esa alianza continuará. Una segunda serie surgida del acuerdo ya se encuentra en desarrollo y se espera que sea anunciada próximamente.