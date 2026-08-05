El nuevo "James Bond" recién se conocerá a fines de año

El misterio respecto a quién será el próximo "James Bond" no se resolverá pronto, ya que la identidad del nuevo actor que dará vida al Agente 007 recién se conocerá a fines de este 2026.

Luego de que Amazon MGM Studios lograra el control creativo de la franquicia, se confirmó que Denis Villeneuve ("Dune") será el director de la próxima película del agente con licencia para matar, sumando a Steven Knight ("Peaky Blinders") como guionista.

Amy Pascal y David Heyman, quienes estuvieron detrás de las franquicias cinematográficas de "Spider-Man" y "Harry Potter", respectivamente, son los productores de la próxima película de "Bond" en esta nueva era, teniendo también a Villeneuve como productor ejecutivo junto a Tanya Lapointe.

Fue Pascal quien adelantó al portal Deadline cuándo podríamos conocer al futuro "Bond", señalando: "Diría que a finales de año habrá noticias".

"Estamos siendo muy, muy cuidadosos. Tras haber trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, quiero decir que Daniel Craig es difícil de superar. Y tiene que ser algo realmente diferente, conmovedor, apasionante y novedoso", explicó la productora.

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje creado por Ian Fleming a lo largo de 25 películas oficiales, sonando como sucesores los nombres de Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.