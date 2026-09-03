Reestreno de "Avengers Endgame" será esencial para ver "Doomsday"

La taquillera "Avengers Endgame" regresa a los cines el próximo 24 de septiembre y resultará esencial para poder ver "Avengers: Doomsday", el nuevo evento cinematográfico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

El director Joe Russo, que dirigió "Endgame" y "Doomsday" junto a su hermano Anthony, explicó a Fandango que el reestreno de la película de 2019, bajo el título "Avengers Endgame: Bonus" ("Avengers Endgame: Encore"), posee material extra que "conectará la historia de las dos películas".

"Hay una transición natural de 'Endgame' a 'Doomsday', que además engloba todas las demás historias que se han ido desarrollando. Pero creo que es importante volver a ver 'Endgame' en el cine por dos razones: en primer lugar, porque vas a pasarlo muy bien… y, en segundo lugar, porque creo que es esencial para disfrutar de la historia de 'Doomsday'", aseguró Russo.

"Avengers Endgame: Bonus" es la misma película original de 2019, pero cuenta con minutos extras que darán un vistazo exclusivo a "Doomsday", la cual tiene a Robert Downey Jr. como el poderoso "Victor von Doom / Dr. Doom".

Por su parte, la esperada "Avengers: Doomsday" se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.