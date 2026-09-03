Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.3°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Reestreno de "Avengers Endgame" será esencial para ver "Doomsday"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El regreso a los cines de la taquillera cinta de 2019 posee material extra que "conectará la historia de las dos películas", explicó el director Joe Russo.

Reestreno de
 Marvel Studios

Robert Downey Jr. vuelve al MCU como el poderoso "Victor von Doom / Dr. Doom".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La taquillera "Avengers Endgame" regresa a los cines el próximo 24 de septiembre y resultará esencial para poder ver "Avengers: Doomsday", el nuevo evento cinematográfico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

El director Joe Russo, que dirigió "Endgame" y "Doomsday" junto a su hermano Anthony, explicó a Fandango que el reestreno de la película de 2019, bajo el título "Avengers Endgame: Bonus" ("Avengers Endgame: Encore"), posee material extra que "conectará la historia de las dos películas".

"Hay una transición natural de 'Endgame' a 'Doomsday', que además engloba todas las demás historias que se han ido desarrollando. Pero creo que es importante volver a ver 'Endgame' en el cine por dos razones: en primer lugar, porque vas a pasarlo muy bien… y, en segundo lugar, porque creo que es esencial para disfrutar de la historia de 'Doomsday'", aseguró Russo.

"Avengers Endgame: Bonus" es la misma película original de 2019, pero cuenta con minutos extras que darán un vistazo exclusivo a "Doomsday", la cual tiene a Robert Downey Jr. como el poderoso "Victor von Doom / Dr. Doom".

Por su parte, la esperada "Avengers: Doomsday" se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada