Renée Zellweger inaugura estatua dedicada a la icónica Bridget Jones

La actriz estadounidense Renée Zellweger inauguró este lunes en Londres una nueva estatua que celebra a su famoso personaje de Bridget Jones, al que ha interpretado durante más de dos décadas.

La intérprete fue la encargada de revelar esta nueva obra, situada en la céntrica plaza londinense de Leicester Square como parte de la iniciativa de 2020 "Scenes in the Square", durante el acto de presentación.

En la ceremonia, también estuvo presente la escritora de la novela original, Helen Fielding, y parte de los actores de la saga, como Leo Woodall, Sally Phillips, Chiwetel Ejiofor y Kirsty Tullett-Jones

La artista de 56 años dijo que, gracias a la experiencia de haber participado en las películas de la saga, ha logrado una "familia extendida": "Todos compartimos de alguna manera afinidad con Bridget, porque nos hace sentirnos reconocidos y eso es una bendición enorme", apuntó.

La escultura -donde el icónico personaje abraza su diario entre las manos- compartirá espacio en la plaza con otros famosos personajes británicos del cine, como Harry Potter, Paddington o Mary Poppins, aunque es la primera obra de la iniciativa dedicada a una comedia romántica.

El personaje nació de una columna anónima llamada "El diario de Bridget Jones" en el periódico The Independent escrita por Fielding en 1995, antes de adaptarse como saga literaria y cinematográfica.

En la gran pantalla, la franquicia de 'Bridget Jones' se compone de cuatro películas: "El diario de Bridget Jones" (2001); "Bridget Jones: Al Borde de la Razón" (2004); "El bebé de Bridget Jones" (2016) y "Bridget Jones: Loca por él", estrenada el pasado mes de febrero.