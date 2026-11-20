El actor Patrick Stewart murió a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, según detalla su certificado de defunción.

Según TMZ, el documento también señala que los restos del actor de "Star Trek", fallecido el pasado 28 de octubre a los 86 años, fueron sometidos el 3 de noviembre a un proceso de hidrólisis alcalina, también conocido como cremación con agua.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña localidad industrial a orillas del río en West Yorkshire, Stewart llevó a la pantalla al legendario capitán Jean-Luc Picard en la franquicia "Star Trek".

El actor también alcanzó la cima de Hollywood con su papel del superhéroe Profesor X en la exitosa franquicia "X-Men", personaje que retomó en "Avengers: Doomsday", película cuyo estreno está previsto para el próximo diciembre.