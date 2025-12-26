Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Revelan imagen de la descartada película de "Superman" con Henry Cavill

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor iba a reinterpretar al personaje, pero James Gunn decidió un reinicio en las películas de DC.

Zack Snyder, el director de la popular "Man of Steel", compartió una imagen de la descartada película de "Superman" con Henry Cavill.

El actor renunció a la serie "The Witcher" en 2022 para regresar al universo de DC como "Superman". Sin embargo, el proyecto fue abortado tras la llegada de James Gunn a la cabeza de la compañía.

Tres años después de ese remezón, Snyder -que iba a dirigir el nuevo proyecto de "Superman"- compartió una imagen de Cavill con un traje inspirado en el que usó Christopher Reeve en la película original de 1978.

"Con esta imagen que compartí demostramos que todo Warner Bros. estaba de acuerdo en que Henry Cavill era 'Superman'", escribió Zack Snyder.

 

En portada