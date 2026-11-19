Las hermanas Elle y Dakota Fanning finalmente se reúnen en la gran pantalla al protagonizar la adaptación cinematográfica de "Ruiseñor" ("The Nightingale"), la novela homónima de Kristin Hannah.

Con un estreno confirmado en cines de Chile para el próximo 18 de marzo de 2027, la historia tiene a las aclamadas actrices en este drama histórico que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambas dan vida a dos hermanas, "Isabelle Rossignol" (Elle) y "Vianne Mauriac" (Dakota), que buscan su propio camino hacia la supervivencia, el amor y la libertad en la Francia ocupada, tal como lo deja ver el primer tráiler de la película dirigida por Michael Morris.