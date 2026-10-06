Skydance anuncia su futura cúpula tras el inminente cierre de la fusión Paramount-Warner

La compañía Skydance, nombre que adquirirá la nueva entidad resultante de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, anunció al equipo directivo que liderará la empresa una vez se cierre formalmente el acuerdo de consolidación.

La nueva cúpula "reúne a líderes de ambas compañías y refleja sus fortalezas complementarias", indicó la compañía en un comunicado.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, David Ellison, llevará junto al coordirector ejecutivo, Ynon Kreiz, la dirección empresarial de Skydance.

Kreiz comenzó a ejercer este cargo este lunes después de abandonar la dirección de Mattel.

Este liderazgo "está diseñado para impulsar la transformación y el crecimiento, fortalecer la colaboración en toda la organización y asegurar que la empresa resultante esté preparada para cumplir su misión", explicó el escrito.

También el presidente de HBO, Casey Bloys; el presidente de CNN, Mark Thompson , el ejecutivo de plataforma en línea de Discovery, JB Perrette, así como los directivos de DC Comics, James Gunn y Peter Safran, se unirán al nuevo proyecto de Ellison.

Por su parte, Bari Weiss continuará ejerciendo las funciones de editora en jefe de CBS y se mantendrá al margen de la cúpula de CNN, operando de forma independiente dentro de la nueva estructura del conglomerado.

La transacción supone la salida de altos ejecutivos de Warner como el director ejecutivo David Zaslav, el director financiero Gunnar Wiedenfels o los directores de los estudios Warner Bros., Mike DeLuca y Pam Abdy, quienes no figuran entre los nuevos integrantes en la directiva de Skydance.

Los últimos pasos

El conglomerado de medios fijó para este martes la fecha tentativa para cerrar el trato después de que una jueza federal de California ratificase el acuerdo entre Paramount Skydance y los 12 fiscales generales estatales que se oponían a la compra de Warner, despejándose así el último gran obstáculo judicial para cerrar la operación tras un intenso litigio antimonopolio.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.