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Tópicos: Magazine | Cine

Sobrino de Michael Jackson defendió biopic: "Los críticos tendrán que tragarse sus palabras"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Lo siento, medios de comunicación, ya no podrán controlar la narrativa sobre quién era realmente Michael", dijo Taj Jackson.

Mientras que Paris, hija del rey del pop, acusó al director de utilizar "el nombre de nuestra familia para beneficiarse del proyecto".

Sobrino de Michael Jackson defendió biopic:
 Andes Films

"Michael", que tiene a Jaafar Jackson -sobrino del artista- como el icónico rey del pop, se estrenó este jueves en cines.

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Tras la divisiva crítica que ha recibido la película biográfica de Michael Jackson, fue su sobrino Taj Jackson, hijo de Tito de los Jackson 5, quien defendió la biopic y criticó a los medios, asegurando que ya no podrán "controlar la narrativa" sobre quién era realmente el "rey del pop".

En su cuenta de X/Twitter, reaccionó a las malas reseñas que ha recibido el largometraje dirigido por Antoine Fuqua y producido por gran parte de la familia Jackson, la cual abarca desde sus inicios musicales junto a sus hermanos en los Jackson 5 hasta la independencia completa, creativa y personal, tras el lanzamiento de su álbum "Bad", de 1987.

"Lo siento, medios de comunicación, ya no podrán controlar la narrativa sobre quién era realmente Michael Jackson. El público verá esta película… y decidirá por ellos mismos. Y eso es algo que no podrán soportar", aseguró Taj, señalando estar "deseando que algunos críticos tengan que tragarse sus palabras. Y sí, seré así de rencoroso".

Tras conocerse las primeras reacciones de la audiencia, que han sido mayoritariamente positivas, Taj celebró que la película "claramente está uniendo a la gente y llenándola de alegría y felicidad".

"Eso describe perfectamente a mi tío Michael... Michael Jackson nunca le dio al mundo lo que pensaba que quería, sino lo que realmente necesitaba", destacó.

Paris Jackson: "Se han aprovechado de mi familia"

No toda la familia de Michael Jackson ha estado apoyando la biopic, siendo la voz más crítica la de su propia hija, Paris, quien desde hace años mantiene una lucha legal con los abogados que gestionan la fortuna dejada por su padre.

Paris tomó distancia de esta producción, además de estar completamente ausente de las premieres de Berlín ni Los Ángeles, ocupando su cuenta de Instagram para asegurar que "a Antoine Fuqua no parece importarle el legado de mi padre".

"Simplemente ha utilizado el nombre de nuestra familia para beneficiarse del proyecto, por lo que decidí no participar. También siento que se han aprovechado de mi familia, y espero que se den cuenta antes de que sea demasiado tarde", expresó en la red social.

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"Michael", que tiene a Jaafar Jackson -sobrino del artista- como el icónico rey del pop, se estrenó este jueves en cines.

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