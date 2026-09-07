"Spider-Man: Brand New Day" ya es la tercera película más taquillera de la historia

"Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día") es la tercera película más taquillera de la historia con una recaudación de 2.408 millones de dólares en todo el mundo tras seis semanas liderando de la cartelera, según datos de la web Box Office Mojo.

El largometraje también se encuentra a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, donde ha recaudado 923 millones de dólares y le pisa los talones a "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", líder con 936 millones de dólares.

"Spider-Man: Brand New Day" lleva seis semanas como líder indiscutible de taquilla, aunque todavía le queda recorrido para convertirse en la película más taquillera de la historia y superar a "Avengers: Endgame" (2.799 millones de dólares) y "Avatar" (2.923 millones de dólares).

Este pasado fin de semana, "Un Nuevo Día", protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, sumó 18 millones de dólares en el mercado norteamericano.

"La Odisea" de Christopher Nolan se mantiene en segundo puesto de la taquilla con 1.631 millones de dólares de recaudación (588 en Norteamérica y 1.042 en el resto del mundo).

En tercer puesto este fin de semana de la taquilla norteamericana se encuentra "Coyote vs. Acme", que en su segunda semana acumula 44 millones de dólares en todo el mundo.

También destacan los resultados del filme "Insidious: Out of the Further" acumula 139 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

El verano norteamericano ha sido uno de los mejores de la historia para el cine tras los éxitos recaudadores de Spider-Man, La Odisea, Toy Story 5, The Devil Wears Prada 2 y las independientes Obsession y Backrooms.