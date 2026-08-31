"Spider-Man: Brand new day" es la cuarta película más vista de la historia con más de 2.300 millones

"Spider-Man: Brand New Day", la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland, se convirtió en el cuarto filme más taquillero de la historia, con 2.332 millones de dólares de recaudación.

En esta última semana, la película sumó otros 68 millones de dólares en todo el mundo, según datos de la web Box Office Mojo. En Estados Unidos y Canadá acumula 891 millones, y es ya la segunda película más taquillera de la historia en ese mercado tras superar a "Avengers: Endgame" y solo por debajo de "Star Wars: The Force Awakens".

Los medios especializados estadounidenses dan por seguro que será la primera película en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos. Es, de lejos, el mayor éxito del año, seguida a larga distancia por "The Odyssey".

Las más taquilleras de la historia

Estas son las cinco películas más taquilleras de la historia del cine: