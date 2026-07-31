"Spider-Man: Un Nuevo Día" hace historia al superar a "Avengers: Endgame" en taquilla

"Spider-Man: Brand New Day" ("Spider-Man: Un Nuevo Día") rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en taquilla norteamericana.

La película, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, alcanzó la cifra en los preestrenos de este jueves en 4300 salas de cine, superando los 60 millones que obtuvo "Avengers: Endgame", de 2019, que hasta entonces ostentaba el récord, según The Hollywood Reporter.

Se prevé que la película de Sony y Marvel recaude entre 260 y 280 millones de dólares en su primer fin de semana.

En 2021, "Spider-Man: No Way Home" obtuvo 50 millones de dólares en preestrenos, y en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1.921 millones de dólares en todo el mundo.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, el filme también se convirtió en el mejor preestreno del año superando a "The Odyssey", de Christopher Nolan, que alcanzó 17,6 millones de dólares, seguido por "Toy Story 5", con 17,5 millones, y "Michael" con 12,6 millones.

De hecho, la cuarta entrega de la franquicia ya había hecho historia antes de su estreno, cuando su primer avance alcanzó las 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, la mayor cifra jamás registrada para un tráiler, y en solo cuatro días superó los 1.000 millones de vistas, convirtiéndose en el primero en llegar a esa marca.