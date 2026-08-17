"Spider-Man: Un Nuevo Día" recaudó más de 2.000 millones de dólares

"Spider-Man: Un Nuevo Día", la última película de Marvel Studios y Sony, sumó 2.021 millones de dólares en ingresos en su tercer fin de semana en cines, 785 millones de ellos en EE.UU. y Canadá, y otros 1.236 millones en el resto del mundo, según datos de Mojo Box Office.

Es el segundo filme de la historia que más rápido ha logrado esta cifra, solo por detrás de "Avengers: Endgame".

La película, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Sony, y ha batido varios récords y ahora mismo es la octava película más taquillera de la historia, por encima de "Spider-Man: No Way Home", que recaudó 1.921 millones de dólares.

La entrega del superhéroe de Marvel es una de las ocho películas en la historia que superan los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial:

"Avatar" (2009, 2.900 millones)

"Avengers: Endgame" (2019, 2.700 millones)

"Avatar: The Way of Water" (2022, 2.300 millones)

"Titanic" (1994, 2.200 millones)

"Star Wars: The Force Awakens" (2015, 2.070 millones)

"Avengers: Infinity War" (2018, 2.030 millones)

"Spider-Man: No Way Home" de 2021, se cerró con 1.900 millones, pero no alcanzó la cifra histórica debido, entre otras razones, a que la aventura del superhéroe no se proyectó en China.