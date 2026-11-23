El laureado cineasta Steven Spielberg confirmó que su próxima película será una adaptación de la novela "El corazón en invierno" ("The Heart in Winter"), de Kevin Barry, siendo el primer western de su longeva carrera cinematográfica.

Tras encabezar la exitosa "Disclosure Day" ("El Día de la Revelación"), Spielberg dirigirá esta película para el sello Focus Features -la filial de cine independiente de Universal Pictures- que será protagonizada por Jessie Buckley ("Hamnet"), Cillian Murphy ("Oppenheimer") y Mark Rylance ("Artificial").

Por si fuera poco, la adaptación de la novela será escrita por Paul Thomas Anderson, el ganador de tres premios Oscar por "Una Batalla Tras Otra" y reconocido por su premiada carrera con obras como "Petróleo Sangriento" y "Magnolia".

La historia de la novela sigue a "Tom Rourke", adicto, poeta, baladista y autor de cartas de amor ajenas, en el pueblo minero de Butte, en Montana, a finales del siglo XIX. Su vida cambia con la llegada de la arrolladora e indomable "Polly Gillespie", quien aterriza desde Chicago para convertirse en la esposa del poderoso del pueblo.

Solo basta una mirada para que el destino encuentre a "Tom" y "Polly". Él está dispuesto a morir por amor, y ella está dispuesta a seguirlo hasta las últimas consecuencias, en un intenso western sobre amantes fugitivos.