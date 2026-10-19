"Street Fighter" golpea fuerte al liderar la taquilla global

La película "Street Fighter", basada en la popular saga de videojuegos, recaudó en todo el mundo 51 millones de dólares el fin de semana de su estreno, y se posiciona en el puesto número uno de Estados Unidos y Canadá, donde se ha estrenado en 3.575 cines, según datos de Box Office Mojo.

Pese a estas cifras, la acogida del largometraje está siendo tibia para la adaptación por Kitao Sakurai del mítico videojuego de Capcom. La película obtuvo una calificación de 'B-' en las encuestas realizadas a los espectadores al salir de las salas (CinemaScore) y un 42 por ciento de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

La sorpresa llega de la mano del documental "You Can See Everything", un atípico proyecto dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la figura de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, que se posiciona en Norteamérica como la segunda película más vista con 15 millones de dólares de recaudación.

La cifra es llamativa al tratarse de un documental y porque hasta hace dos meses el filme se había mantenido en secreto hasta que se pudo ver por primera vez este septiembre en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos). La cinta dura 172 minutos, casi tres horas, y está distribuida por la prestigiosa A24.

Fielder es conocido por su peculiar habilidad para combinar realidad y ficción en obras como "The Rehearsal" de HBO, y "Nathan For You", de Comedy Central.

Oppenheim, su codirector, ha dirigido "Primetime", protagonizada por Robert Pattinson, que ha recaudado cerca de 50 millones de dólares frente a un presupuesto de 15 millones. El largometraje solo se ha exhibido en Norteamérica en 855 salas.