"Street Fighter" captura el espíritu pese a no lograr conectar todos los combos

La acción de las maquinitas volvió a la gran pantalla con la nueva adaptación cinematográfica de "Street Fighter", donde finalmente se consigue capturar el espíritu estrafalario y excesivo de la legendaria saga de videojuegos de pelea de Capcom, pese a no lograr conectar todos los combos.

Tras dos fallidos intentos con "Street Fighter: La última batalla" (1994), que tuvo a Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia, y "Street Fighter: La leyenda de Chun-Li" (2009), donde Kristin Kreuk poco pudo hacer para salvar esa jugada, el director Kitao Sakurai ("Bad Trip") optó por una apuesta más cercana a las bases del título, donde lo más importante es que se vea y se sienta como el videojuego.

En eso acierta con creces, teniendo muchísima fidelidad los diseños, los trajes, los colores saturados, los efectos y los poderes, donde nada es lo suficientemente absurdo como para no poder ser llevado a la acción real. "Dhalsim" estira sus extremidades y "Blanka" es una bestia verde eléctrica brasileña, y los personajes dicen en voz alta sus poderes antes de ejecutarlos. Todo con completa naturalidad.

La historia es simple, centrando todo en "Ryu" (Andrew Koji, estoico) y "Ken Masters" (un muy entregado Noah Centineo), casi hermanos, entrenados por el mismo maestro y distanciados desde hace años a raíz de una tragedia. Ambos son reclutados por "Chun-Li" (Callina Liang, comprometida al máximo con su personaje) para ser parte del próximo Torneo Mundial de Guerreros, aunque todo es parte de una conspiración ejecutada por el maquiavélico "Bison" (David Dastmalchian, acertadísimo y hasta ambiguo, rindiendo tributo a Raúl Julia) para obtener un poder ilimitado.

Callina Liang como "Chun-Li", comprometida al máximo con su personaje. (Foto: Paramount Pictures)

Al funcionar mejor cuando no se toma en serio, los momentos dramáticos no logran encajar en este festín de golpes y colores, donde amistades masculinas complejas e historias de venganza quedan eclipsadas entre los "Hadouken" y "Tatsumaki Senpuukyaku". La seriedad termina siendo risible cuando no debe serlo, con la película sin lograr el equilibrio entre lo extravagante y lo que pretende ser trascendental.

Sakurai es un director que viene de la comedia y ahí están sus mayores fortalezas, especialmente con su trabajo junto a Eric André -quien desentona demasiado como "Don Sauvage"-, y pone énfasis en la acción y en la recreación más fiel posible de los emblemáticos movimientos, algunos que serán muy celebrados por los seguidores de siempre.

Sus esfuerzos en estos aspectos no logran compensar lo caótico de su segunda mitad, donde las ideas parecen inconexas y no mucho hace sentido respecto a cómo se estaba desarrollando la historia, especialmente luego de su prometedor inicio y los flashbacks al estilo anime realizados por Titmouse Inc, homenajeando la emblemática "Street Fighter II: The Animated Movie", de 1994.

Amistades masculinas complejas e historias de venganza quedan eclipsadas entre los "Hadouken" y "Tatsumaki Senpuukyaku". (Foto: Paramount Pictures)

Además, pese a contar con icónicos nombres de la saga, muchos personajes apenas logran tiempo en pantalla -el "Guile" de Cody Rhodes es uno de los más perjudicados- y otros que rápidamente salen de escena sin mayor explicación. Incluso, hay peleas que solo son mencionadas, ocurriendo lejos de los ojos del espectador.

El mayor error de la película está en llevar la película hacia una conclusión que nunca sucede, dejando a "Street Fighter" sin un final real. Personajes quedan a la mitad de sus arcos narrativos y solo queda la promesa de que esto continuará, pero hay que tener buenos cimientos para sostener eventuales secuelas.

"Street Fighter" logra capturar el espíritu extravagante y excesivo del clásico de las maquinitas, dejando a los fans sumamente satisfechos, pese a que no consigue conectar todos los combos y encontrarse aún lejos del "Perfect".

"Street Fighter" se estrenó este jueves 15 de octubre en cines.