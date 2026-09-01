"Street Fighter" promete una intensa y fiel adaptación con este tráiler de su nueva película

El Torneo Mundial de Guerreros comienza en el último tráiler de la nueva adaptación cinematográfica del legendario videojuego de peleas de Capcom, "Street Fighter".

La película no solo homenajea la época en la que el clásico "Street Fighter II: The World Warrior" dominaba en las máquinas arcade a principios de los '90, sino que también promete absoluta fidelidad al espíritu de la saga, con todo lo exagerado, intenso y estrafalario que puede ser.

Desde el Hadouken a otros combos famosos como el Shoryuken, incluyendo patadas giratorias y hasta el "bonus stage" del auto destrozado, el largometraje dirigido por Kitao Sakurai no le hace el quite a lo ridículo, teniendo en su centro a los distanciados luchadores "Ryu" (Andrew Koji) y "Ken Masters" (Noah Centineo) obligados a volver a la acción cuando la misteriosa "Chun-Li" (Callina Liang) los recluta para un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia.

Con un elenco que incluye a Roman Reigns, Cody Rhodes, Curtis "50 Cent" Jackson y Jason Momoa, se estrena el próximo 15 de octubre en cines.