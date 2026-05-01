Tardó 20 años: así se gestó el regreso de El Diablo Viste a la Moda a los cines

A 20 años del estreno de la película original, la secuela de El Diablo Viste a la Moda vuelve a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en el universo de la revista Runway, retomando la historia dos décadas después.

El director David Frankel explicó que la idea surgió a partir de los cambios en la industria editorial. "A medida que vimos cómo el periodismo impreso seguía en declive año tras año, empezó a tener sentido explorar ese cambio y desarrollar una historia en la que estos personajes volvieran a interactuar", señala.

En esa línea, Meryl Streep agrega: "El negocio prácticamente se desvaneció, y todos están tratando de ver cómo hacer para hacerlo funcionar. Y es en ese contexto donde surge la tensión y surge la trama, y donde pasan a primer plano todas las cosas que la gente tiene que hacer para mantener el barco a flote en tiempos turbulentos".

Sobre los personajes, Frankel comenta: “La cuestión de cómo Miranda Priestly enfrentaría el declive de su imperio nos resultó fascinante. Y en el caso de Andy Sachs, si la primera película era una historia de aprendizaje en la que una joven descubre su lugar en el mundo, la secuela trata sobre una mujer madura que enfrenta la realidad de todas las decisiones que tomó en su vida”.

La guionista Aline Brosh McKenna destacó que el proyecto no surgió por encargo: "Lo que hace única y especial a esta secuela es que no surgió porque el estudio nos la pidiera. Nació del deseo de los creadores de la película original de volver a este material".

El regreso de Meryl Streep fue clave para concretar la secuela. "Fue muy emocionante simplemente sentarme a conversar nuevamente con Meryl. Hablamos durante unas cuatro o cinco horas después de que le envié el primer borrador, y fue muy interesante hablar con ella. Tiene grandes preguntas, grandes ideas y es una colaboradora fantástica".

De este modo, la secuela retoma a sus personajes en un nuevo escenario, marcado por cambios personales y profesionales, a dos décadas del fenómeno original.