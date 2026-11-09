Terremoto en DC Studios: Salen James Gunn y Peter Safran, entra exproductor de Marvel

Un inesperado terremoto sacudió a la división DC Studios, a cargo de las producciones del Universo DC (DCU) en Warner Bros., al confirmarse la salida de sus principales ejecutivos, el cineasta James Gunn y el productor Peter Safran, a cuatro años de llegar al cargo.

La noticia se anunció este lunes, siendo reemplazados por Jeremy Latcham, exproductor de Marvel Studios, como presidente y director creativo. Su trabajo previo incluye películas como "Iron Man" y "The Avengers", además de "Guardianes de la Galaxia", que dirigió Gunn.

Todo esto pese a que Gunn y Safran habían sido confirmados en sus cargos en DC Studios al instalarse el nuevo conglomerado Skydance en octubre, tras la millonaria adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Aunque anotaron éxitos en streaming con series como "Lanterns" y "Peacemaker", su estadía de cuatro años en DC Studios estuvo marcada por un esquivo triunfo comercial cinematográfico, desde la taquillera "Superman" al fracaso de "Supergirl".

Pese a que ambos dejarán sus cargos ejecutivos, permanecerán vinculados a la compañía desde el trabajo creativo, teniendo en producción para 2027 la nueva película de "Superman", que se conocerá como "Man of Tomorrow", y la serie "The People v Gorilla Grodd", con Skyler Gisondo como "Jimmy Olsen" y Jimmy Tatro como "Gorilla Grodd".

"Estamos inmensamente orgullosos del equipo que ha convertido esa ambición en realidad, incluidos los actores, los equipos técnicos y los directivos con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar. Compartimos una trayectoria creativa con Jeremy que se remonta a Marvel, y estamos deseando ver la perspectiva que aportará al próximo capítulo de DC. Estamos emocionados por volver a lo que nos atrajo de este trabajo en primer lugar: contar las historias que nos apasionan, incluido el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en 'Man of Tomorrow'", señalaron Gunn y Safran en una declaración conjunta.

Además, mediante sus redes sociales, Gunn confirmó que ya trabaja en otro proyecto de DC junto a Safran, el cual está escribiendo actualmente. Respecto al futuro en el DCU, "ya veremos qué sucederá tras ello".

Eso sí, el Universo DC seguirá adelante a partir de la base presentada por Gunn y Safran: "Por supuesto, los personajes que hemos creado perdurarán".