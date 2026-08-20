Todas las películas de "Los Juegos del Hambre" vuelven a los cines de Chile

Las cuatro películas de la exitosa saga "Los Juegos del Hambre" ("The Hunger Games") volverán a los cines chilenos, preparando el camino para el estreno de la nueva precuela titulada "Amanecer en la Cosecha" ("Sunrise on the Reaping").

BF Distribution anunció que las entregas cinematográficas centradas en "Katniss Everdeen", el emblemático personaje de Jennifer Lawrence, se reestrenarán en las salas de Chile a partir del próximo 17 de septiembre, comenzando por la película original de 2012.

La idea es que los fans puedan revivir en la gran pantalla la historia original inspirada en las novelas de Suzanne Collins, además de dar la oportunidad a las nuevas generaciones que jamás pudieron verla en cines.

Todo de cara al debut de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", que se estrena el próximo 19 de noviembre, presentando los Quincuagésimos Juegos del Hambre, cuando "Haymitch Abernathy" hizo historia al transformarse en el primer tributo del Distrito 12 en ganar los Juegos.

El personaje será interpretado en su juventud por Joseph Zada tras ser inmortalizado por Woody Harrelson en las películas originales.

Este es el calendario de reestreno de la saga original: