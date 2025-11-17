Tom Cruise recibe Oscar honorífico por su trayectoria

El actor Tom Cruise recibió este domingo un Óscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, y agradeció a quienes lo han inspirado al tiempo que prometió seguir defendiendo el cine: "Ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó el actor.

El intérprete obtuvo el galardón durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood, de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

"Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy", afirmó el protagonista de "Mission: Impossible" al subir al escenario tras recordar que su amor por el cine comenzó incluso antes de que pudiera tener memoria.

El cine "despertó en mí una hambre de aventura, una hambre de conocimiento, una necesidad de entender a la humanidad, de crear personajes, de contar historias, de ver el mundo. Me abrió los ojos", afirmó.

El actor pidió a todos los presentes que habían trabajado con él en algún proyecto que se pusieran de pie, para rendir homenaje tanto a ellos como a todas las personas, "conocidas o desconocidas", que lo han inspirado y acompañado a lo largo de su carrera: "Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré", dijo.

En sus casi 45 años de carrera, Cruise ha sido nominado en cuatro ocasiones al Óscar: tres como actor por 'Born on the Fourth of July' ('Nacido el cuatro de julio'), 'Jerry Maguire' y 'Magnolia', y una como productor, por 'Top Gun: Maverick'. Sin embargo, pese a ser uno de los intérpretes más reconocidos de la industria, nunca ha ganado una estatuilla competitiva.