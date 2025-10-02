"Un lugar en silencio: parte 3" llegará más tarde de lo previsto

La cuarta entrega de la saga de terror "Un lugar en silencio: Parte 3", ambientada en un mundo postapocalíptico donde alienígenas sensibles al sonido acechan a los humanos, estrenará tres semanas más tarde de lo previsto.

El anuncio inicial fue publicado por John Krasinski, quien dirige, escribe y produce la película, en su cuenta de Instagram a principios de agosto de 2025, acompañado de una imagen con el número romano "III" y la fecha de estreno original del 9 de julio de 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por John Krasinski (@johnkrasinski)

Según Deadline, la franquicia A Quiet Place ha recaudado más de 900 millones de dólares en todo el mundo con sus tres entregas anteriores: "Un lugar en silencio" (2018), "Un lugar en silencio: parte 2" (2021) y el spin-off "Un lugar en silencio: día uno"(2024).

La primera película, debutó con 50,2 millones de dólares y recibió una nominación al Oscar por edición de sonido, mientras que su secuela recaudó 57 millones en sus primeros cuatro días y casi 297 millones a nivel global. Finalmente, el spin-off debutó con 52,2 millones y cerró con 262 millones en todo el mundo.

La producción de la cuarta película está a cargo de Krasinski y Allyson Seeger a través de Sunday Night Productions, en colaboración con Platinum Dunes. Sunday Night tiene un acuerdo de primera vista con Paramount, asegurando que la saga continuará bajo su supervisión creativa.

Con el cambio de calendario, "Un lugar en silencio: parte 3" se prepara para mantener el éxito de la franquicia y llegará a los cines el 30 de julio de 2027. Su historia está bajo estricta reserva y aún no se confirma el elenco que participará.