Vuelve el Día del Cine: Fechas, precios y películas en cartelera

La celebración del Día del Cine está de vuelta su segunda edición de 2026, reuniendo a todas las cadenas de Chile en este evento que permite a los espectadores acceder a las salas con precios rebajados.

Todas las salas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star a lo largo del país serán parte de este festejo que se extenderá por tres días: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

Solamente durante esas jornadas, los precios de las entradas irán desde los 2.000 pesos para sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, a los 4.000 pesos para los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros.

Entre los estrenos más destacados que podrán encontrar en la cartelera a nivel nacional están las taquilleras "La Odisea" de Christopher Nolan y la última aventura de Tom Holland como el trepamuros en "Spider-Man: Un Nuevo Día", además de los reestrenos de "Avengers: Endgame" y "Los Juegos del hambre"

Se suma el cine nacional con "Papi Ricky: La película" y "El Deshielo", y propuestas para todos los gustos como "Hechizo de Amor 2" y "Resident Evil: Noche Cero".