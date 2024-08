Diana Bolocco sufrió lapsus y le dijo "Perla" a Linda en Gran Hermano

Nuevamente Diana Bolocco se equivocó en vivo al llamar "Perla" a Linda Marcovich, participante de "Gran Hermano 2".

El lapsus ocurrió en medio de la discusión sobre el presunto robo de cigarros a Íñigo, donde la conductora confundió a Marcovich con la gitana del reality de CHV Perla Ilich, quien saltó a la fama varios años atrás.

"¿Ustedes sospechaban de Manuel? Íñigo, Perla", preguntó la animadora, e inmediatamente se dio cuenta de su error. "O sea, Linda. Perdón", corrigió.

En medio de risas de los demás concursantes en la casa, Linda Marcovich no se quedó callada y le respondió a la comunicadora.

"Cecilia, yo te quiero decir algo...", le dijo Marcovich a Diana, a lo que Bolocco respondió "me pasa todo el tiempo, así que no me ofende. Así que dale Linda, no hay problema".