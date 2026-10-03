Compañía de danza Momix regresa a Chile con cuatro funciones

La aclamada compañía de danza e ilusión visual Momix, creada por Moses Pendleton, volverá a presentarse en Santiago con uno de sus espectáculos más emblemáticos entre el 15 y el 18 de octubre en el Teatro CA660.

El colectivo retornará al país con "Botánica", una creación que combina danza, teatro físico, ilusión óptica, música y un amplio despliegue visual para transportar al público a un universo inspirado en la naturaleza.

"Concebido y dirigido por Moses Pendleton, fundador y director artístico de la compañía, 'Botanica' invita a recorrer un paisaje en permanente transformación, donde las estaciones del año, la luz, el movimiento y los elementos naturales se convierten en protagonistas de una experiencia sensorial única", asegura la producción.

Los shows de Momix con "Botánica" en Chile están agendados para el 15, 16, 17 y 18 de octubre en el Teatro CA660. Las entradas se pueden adquirir en sistema Puntoticket con precios que parten en los $46.000.