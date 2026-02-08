Dónde y a qué hora ver el esperado show de Bad Bunny en el Super Bowl

Este domingo 8 de febrero se disputa el Super Bowl, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan en el duelo deportivo más esperado del año en Estados Unidos.

Uno de los momentos que genera mayor expectativa es el show de medio tiempo, que en esta edición 2026 estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.

El evento deportivo comenzará alrededor de las 18:00 horas de Chile, mientras que a las 19:00 está programada la presentación de la banda pop punk Green Day como espectáculo de apertura.

Luego se iniciará el partido, que no tiene una duración fija como ocurre en el fútbol. Sin embargo, se estima que entre las 22:00 y las 22:30 horas será el turno de Bad Bunny, cuyo show se extenderá por 13 minutos.

El Super Bowl podrá verse por televisión a través de ESPN2. En tanto, quienes prefieran seguirlo vía streaming podrán hacerlo mediante el Plan Premium de Disney+.