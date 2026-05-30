"Malcolm" y "Quico" a la Comic Con: Confirman su llegada a Chile

Frankie Muniz, reconocido por protagonizar la serie "Malcolm in the Middle", y Carlos Villagrán, recordado por su papel de "Quico" en "El Chavo del 8", llegarán a Chile como los primeros invitados internacionales de la Comic Con 2026.

En el caso del actor y piloto de carreras estadounidense, se trata de la primera vez que visitará suelo chileno y llega en un gran momento de su carrera, luego del exitoso regreso del neurótico niño genio y su caótica y disfuncional familia en la miniserie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", en Disney+.

Mientras que Villagrán regresa a nuestro país tras el comentado estreno de "Chespirito: Sin Querer Queriendo", la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max, la cual no usó su nombre para evitar conflictos con el actor, quien sostuvo "que se van a decir muchas mentiras" en aquella historia.

Muniz solo estará un día en el evento en Chile, viernes 3 de julio, mientras que "Quico" compartirá con sus fans durante los tres días de la Comic Con Chile 2026, que se realizará entre el 3 y 5 de julio en el centro de eventos Espacio Riesco.