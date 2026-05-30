"Malcolm" y "Quico" a la Comic Con: Confirman su llegada a Chile
Frankie Muniz y Carlos Villagrán son los primeros invitados del evento que se realizará en julio.
Muniz solo estará un día en el evento en Chile.
Frankie Muniz y Carlos Villagrán son los primeros invitados del evento que se realizará en julio.
Muniz solo estará un día en el evento en Chile.
Frankie Muniz, reconocido por protagonizar la serie "Malcolm in the Middle", y Carlos Villagrán, recordado por su papel de "Quico" en "El Chavo del 8", llegarán a Chile como los primeros invitados internacionales de la Comic Con 2026.
En el caso del actor y piloto de carreras estadounidense, se trata de la primera vez que visitará suelo chileno y llega en un gran momento de su carrera, luego del exitoso regreso del neurótico niño genio y su caótica y disfuncional familia en la miniserie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", en Disney+.
Mientras que Villagrán regresa a nuestro país tras el comentado estreno de "Chespirito: Sin Querer Queriendo", la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max, la cual no usó su nombre para evitar conflictos con el actor, quien sostuvo "que se van a decir muchas mentiras" en aquella historia.
Muniz solo estará un día en el evento en Chile, viernes 3 de julio, mientras que "Quico" compartirá con sus fans durante los tres días de la Comic Con Chile 2026, que se realizará entre el 3 y 5 de julio en el centro de eventos Espacio Riesco.