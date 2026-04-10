¿Se justificaba? "Malcolm" nos trae una agridulce e hilarante reunión familiar

Han pasado casi 20 años desde que vimos por última vez al neurótico niño genio y a su caótica y disfuncional familia en televisión, tiempo suficiente para aliviar viejos traumas y superar trabas que les impedían avanzar en la vida. Pero esto es "Malcolm" y, tal como lo dice el título de su regreso, "La vida sigue siendo injusta".

La miniserie de cuatro episodios, que acaba de estrenarse en Disney+, marca el reencuentro de la audiencia con estos personajes tan entrañables como insoportables que marcaron a toda una generación y que, gracias al streaming, han ganado un renovado impulso con sus historias cercanas y sumamente atemporales, sin perder nada de su brillo.

Por ello, la principal afirmación que deja la secuela, "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", es que narrativamente no se justificaba este regreso, considerando el perfecto cierre que tuvo la serie original, pero aquello no significa que no valga la pena. Es una celebración, una a la que todos estamos invitados.

En esta continuación, que se siente completamente natural, nos reencontramos con "Malcolm" (Frankie Muniz) viviendo una vida adulta aparentemente fantástica, disfrutando éxito en el trabajo, convirtiéndose en padre de una adolescente, "Leah" (Keeley Karsten), y teniendo una novia que lo ama, "Tristan" (Kiana Madeira).

La razón para vivir de forma tan tranquila es mantenerse completamente alejado de su familia, una "solución" que pronto se transformará en un verdadero problema cuando se vea inevitablemente arrastrado a la celebración de los 40 años de matrimonio de sus padres, "Hal" (Bryan Cranston) y "Lois" (Jane Kaczmarek).

Este retorno es desordenado y caótico, pero también sumamente emotivo e hilarante, lo cual hace que su existencia tenga como mayor valor el apelar a la misma tradición que hizo imperecedera a la serie original. Es como si no hubieran pasado el tiempo, siendo tan agridulce y cautivadora como lo fue hace más de dos décadas.

Cranston, quien fuera el gran impulsor de este proyecto, es el alma y corazón de la historia, dándolo todo (enfatizamos en el "todo") y comprobando una vez más su talento incomparable para la comedia. Donde Kaczmarek intenta seguirle el ritmo, teniendo a una controladora "Lois" que siente el desgaste, Cranston es el protagonista de los mejores momentos de esta miniserie y el guía entre toda la imperfección que persigue a todo el clan, algo que se salta generaciones.

Es que "La vida sigue siendo injusta" trata sobre lo que se hereda, de cómo las dinámicas del pasado impactan tanto a la estabilidad actual como a nuestros hijos. "Leah", la hija de "Malcolm", hereda más cosas de su padre de las que él y ella hubieran querido. Al tratar de no replicar la severa crianza que él vivió, termina haciendo un daño inesperado a la personalidad de su hija, dejándola sin defensas en tiempos en los que cualquier diferencia es vista como debilidad.

Mientras que "Malcolm" demuestra que nunca dejó de ser el niño obsesivo, narcisista y en constante victimización, donde lo fantástico de su vida realmente esconde mucha frustración. Los momentos que comparte con su madre "Lois" terminan siendo más catárticos que conmovedores, porque dos décadas sin resolver nada traen severas consecuencias a largo plazo.

La dinámica familiar, agotadora y entrañable, sigue intacta y convive bien con las nuevas incorporaciones, especialmente "Kelly" (Vaughan Murrae), cuyo monólogo sobre las dificultades que enfrentó por su identidad no binaria resulta en una de las escenas más emocionantes de todo este regreso, y "Leah", quien demuestra que la crianza pasiva puede traer daños tremendos, siendo tan torpe, ansiosa e insociable como lo fue su padre de niño.

Dejando de lado el festival de cameos y apariciones que puebla este regreso, donde no todo logra explicarse bajo la lógica narrativa, "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" es una celebración agridulce e hilarante que nunca logra justificar realmente su existencia, pero sí consigue dar a la audiencia un regalo que muchos no esperaban recibir.

Imperfecta como la vida misma, en donde las risas nunca faltan.

"Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" ya está disponible con sus cuatro episodios en Disney+.