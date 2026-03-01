Pequeño Pez fija show en Santiago por sus 10 años

El dúo infantil argentino Pequeño Pez regresa a Chile para celebrar sus 10 años de música y alegría.

Declarado de interés cultural en Buenos Aires y con más de 750 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales, el grupo llega en el marco de su gira internacional y el lanzamiento de su nuevo disco.

La presentación está fijada para el próximo domingo 12 de abril en el Teatro Nescafé y las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.