Tópicos: Magazine | Espectáculos
Pequeño Pez fija show en Santiago por sus 10 años
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El dúo argentino actuaré en el Teatro Nescafé en abril.
El dúo argentino actuaré en el Teatro Nescafé en abril.
El dúo infantil argentino Pequeño Pez regresa a Chile para celebrar sus 10 años de música y alegría.
Declarado de interés cultural en Buenos Aires y con más de 750 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales, el grupo llega en el marco de su gira internacional y el lanzamiento de su nuevo disco.
La presentación está fijada para el próximo domingo 12 de abril en el Teatro Nescafé y las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.