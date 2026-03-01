Síguenos:
Pequeño Pez fija show en Santiago por sus 10 años

El dúo argentino actuaré en el Teatro Nescafé en abril.

Pequeño Pez fija show en Santiago por sus 10 años
El dúo infantil argentino Pequeño Pez regresa a Chile para celebrar sus 10 años de música y alegría.

Declarado de interés cultural en Buenos Aires y con más de 750 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales, el grupo llega en el marco de su gira internacional y el lanzamiento de su nuevo disco.

La presentación está fijada para el próximo domingo 12 de abril en el Teatro Nescafé y las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.

