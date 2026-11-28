Festival de Viña 2027: venta de entradas y precios
Ya se anunció la programación de cinco de los seis días del certamen en su edición 2027.
Ya se anunció la programación de cinco de los seis días del certamen en su edición 2027.
La organización del Festival de Viña del Mar 2027 oficializó las fechas y valores para adquirir las entradas del certamen, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara.
La comercialización de los boletos se realizará a través del sistema Puntoticket. El proceso comenzará con una preventa exclusiva para clientes de Entel y afiliados de Caja Los Andes desde el martes 1 de diciembre a las 11:00 horas hasta el jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas, o hasta agotar el stock de 2.500 boletos por noche para cada entidad.
Posteriormente, la venta general para todo público se habilitará el jueves 3 de diciembre a partir de las 12:00 horas.
Respecto a los valores por jornada —que incluyen el cargo por servicio—, los precios parten en $34.500 para silla de ruedas y acompañante, y $55.775 en Galería. En el sector de plateas, las tarifas alcanzan los $115.000 (General), $141.450 (Golden), $177.100 (Premium) y $230.000 (Preferencial), mientras que la ubicación más costosa corresponde a Palco con un total de $322.000.