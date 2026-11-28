La organización del Festival de Viña del Mar 2027 oficializó las fechas y valores para adquirir las entradas del certamen, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara.

La comercialización de los boletos se realizará a través del sistema Puntoticket. El proceso comenzará con una preventa exclusiva para clientes de Entel y afiliados de Caja Los Andes desde el martes 1 de diciembre a las 11:00 horas hasta el jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas, o hasta agotar el stock de 2.500 boletos por noche para cada entidad.

Posteriormente, la venta general para todo público se habilitará el jueves 3 de diciembre a partir de las 12:00 horas.

Respecto a los valores por jornada —que incluyen el cargo por servicio—, los precios parten en $34.500 para silla de ruedas y acompañante, y $55.775 en Galería. En el sector de plateas, las tarifas alcanzan los $115.000 (General), $141.450 (Golden), $177.100 (Premium) y $230.000 (Preferencial), mientras que la ubicación más costosa corresponde a Palco con un total de $322.000.