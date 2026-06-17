Festival de Viña confirma fechas para su edición 2027: ¿cuándo será?

Este miércoles, la organización del Festival de Viña confirmó las fechas en las que se llevará a cabo su versión 2027.

Durante la reunión de hoy, la Comisión del evento -presidida por la alcaldesa Macarena Ripamonti e integrada por concejales del municipio y los altos ejecutivos del certamen, Daniel Merino y Juan Pablo González- determinó que la 66° edición del espectáculo internacional se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

Asimismo, la organización ratificó que la tradicional Gala de Viña tendrá lugar el viernes 19 de febrero, dando el puntapié inicial a una semana de música y espectáculo.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó el impacto de fijar estos días: "Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana", aseguró.

Cabe recordar que esta próxima edición, que estará a cargo de la alianza entre Megamedia y Bizarro Live Entertainment, ya tiene definidos a sus animadores oficiales: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.