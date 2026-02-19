Grúas retirarán vehículos mal estacionados durante el Festival de Viña del Mar

Las autoridades afinan los últimos detalles para la nueva versión del Festival de Viña del Mar: este año los autos mal estacionados serán retirados por grúas exponiéndose a multas de hasta 200 mil pesos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti confirmó que "en esta versión existirá un control especializado y van a existir grúas para retirar los vehículos mal estacionados. Las consecuencias de eso es que vamos a tener 48 horas máximo los vehículos detenidos y las multas son desde 90 hasta cerca de 200 mil pesos".

Además, la jefa comunal comentó que "no queremos que la experiencia tremenda de este festival se vea opacada, por eso les pedimos que tengan esa consideración y que no piensen bajo ningún respecto estacionarse de manera inadecuada".

Para evitar estas sanciones y el retiro del vehículo, la autoridad llamó a utilizar los espacios habilitados:

Estacionamientos regulares en el Estero Marga Marga.

Estacionamientos privados bajo la Plaza Sucre.

Metro Valparaíso con horario extendido.

OTRAS MEDIDAS

El delegado presidencial Yanino Riquelme informó además respecto a otras medidas de las fuerzas de seguridad, teniendo 250 carabineros custodiando el sector, además de refuerzos de seguridad en el metro y el borde costero, asegurando "hay un despliegue integral de tal forma de que no tengamos ningún inconveniente".

Desde este fin de semana funcionarán, al interior de la Quinta Vergara, cuarteles provisorios de Carabineros y de la PDI, enfocándose en procedimientos antinarcóticos y en controles migratorios.