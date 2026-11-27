Viña 2027 aún no tiene comediantes ni parrilla completa confirmada, pero sí a su primer integrante del jurado.

Tal como se había rumoreado, la Miss Universo Chile Dominga López fue anunciada como jurado del Festival de Viña del Mar, en donde tendrá la misión de escoger las mejores canciones de las competencias folclórica e internacional.

Así lo confirmó durante el anuncio parcial de la parrilla de artistas del Festival la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien hizo la invitación personalmente a López. Durante su paso por el Miss Universo, la modelo nacida en Viña del Mar desfiló con un traje inspirado en la Gaviota de Platino.

El resto de los jurados, los seis comediantes y los artistas de la noche del miércoles 24 de febrero se anunciarán próximamente.