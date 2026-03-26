Karen Doggenweiler y Rafael Araneda son confirmados como animadores de Viña 2027 y 2028

La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como animadores para las ediciones 2027 y 2028.

De acuerdo a la organización -integrada Megamedia, Bizarro Live Entertainment y la Municipalidad de Viña del Mar-, la decisión "responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival, donde su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público".

"Su profesionalismo y capacidad para liderar uno de los escenarios más importantes de la música latina han contribuido de manera significativa al éxito del evento", añadieron, destacando "la sólida conexión que la dupla ha logrado con la Quinta Vergara y con los millones de espectadores que siguen el Festival en Chile y el extranjero, consolidándose como una conducción dinámica y representativa del espíritu del certamen".

La confirmación además "proyecta continuidad y estabilidad en la conducción del evento, fortaleciendo el trabajo realizado en conjunto durante los últimos años y reafirmando el compromiso de ofrecer un espectáculo de primer nivel para el público".

Cabe recordar que, días antes de cerrar la versión 2026 del evento, se había rumoreado que Araneda no continuaría en la conducción.

Sin embargo, reportes posteriores negaron esta posibilidad. Asimismo, se reveló hace unos días que el comunicador ya había renovado su contrato con Mega para seguir a la cabeza del certamen viñamarino junto a Doggenweiler.