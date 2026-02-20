Síguenos:
Magazine | Festival de Viña

La Gala de Viña 2026 abre la semana festivalera: revisa horario y dónde ver

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El puntapié inicial del certamen se realizará en el Sporting Club con transmisión en vivo.

La Gala de Viña 2026 abre la semana festivalera: revisa horario y dónde ver
 ATON (referencial)
contenido de servicio
La cuenta regresiva para Viña 2026 está cerca de su fin con la realización de su tradicional Gala, ceremonia que marca el inicio oficial de las actividades previas al certamen y reúne a figuras del espectáculo nacional en la Ciudad Jardín.

Este año, el evento se llevará a cabo este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar, donde se espera la presencia de más de 130 invitados entre artistas, periodistas, celebridades y protagonistas del mundo del espectáculo.

En tanto, la conducción del programa estará a cargo de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, contando con comentarios de moda de Marcelo Marocchino y la participación de Florencia Vial, quienes acompañarán a los asistentes y entregarán impresiones tanto de los looks como del ambiente de la alfombra roja.

Dónde y a qué hora ver la Gala de Viña 2026

La transmisión oficial de la Gala estará disponible por Mega, con cobertura desde las 21:00 horas. Además, habrá una previa online desde las 20:00 horas a través del canal oficial de la señal en YouTube, donde se mostrarán detalles de los preparativos y los primeros invitados.

Además, para quienes esperan el análisis de la moda y los momentos más destacados de la velada, el programa "Vamos Viña" ofrecerá una transmisión en vivo desde las 20:30 horas con análisis de estilos en plataformas digitales.

