"¿Qué sabes tú, señor Moulian?": Copano arremete contra Vasco por críticas a Esteban Düch

El paso del comediante Esteban Duch por la Quinta Vergara no solo estuvo marcado por su rutina en el escenario del certamen, sino también por la controversia que se arrastraba desde antes de su presentación, cuando Vasco Moulian había anticipado un eventual fracaso, calificándolo de "aburrido,tonto" y "soberbio".

Tras el éxito del espectáculo, el panelista volvió a la carga con nuevos cuestionamientos en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión. Moulian sostuvo que "la rutina fue fome, para mí y para muchas personas, porque el aplauso venía de un sector específico".

En esa línea, argumentó: "Les explico, los coreanos y el mundo K-pop, la forma que tienen de protestar es con silencio. ¿Estoy en lo correcto, Danilo? ¿Tú me dijiste eso?", consultó en pantalla, recibiendo una respuesta afirmativa.

Además, agregó: "Ahí descubrí que la edición del programa subía mucho los aplausos cuando este niño hizo su rutina. Yo la encontré fome, como pidiendo perdón diciendo 'Ay soy chileno, tengo un hijo chileno', panfletaria, fome".

Copano vs Moulian

Las declaraciones generaron reacción en el circuito de comediantes, ya que en el canal de Fabuloso, Fabrizio Copano rechazó la tesis del panelista: "Me carga esa weá de decir 'No, es que, es por el público que le tocó'. Loco, a todos les toca públicos distintos y si hay un público amable, no es tampoco del control del comediante, es lo que hizo con el público que había en ese momento".

El humorista profundizó su crítica: "Además, que no sabemos si es que reaccionaron bien, quizás a otras cosas reacciona muy mal ese mismo público, si él no los conoce. ¿De dónde se sacan esas teorías del horto? Y si triunfó, dale el punto no más. ¿Por qué tan mala onda? Déjalo ganar en paz".

Finalmente, lanzó: "Encuentro que esta pega es tan ingrata, la de ser comediante, que tenís que escuchar a Vasco Mouilan que te venga a decir si estás bien o mal en esta vida. ¿En qué momento pasamos como sociedad a permitir que un hueón que no le ha achuntado a ninguna, que llevó a un canal casi a la quiebra, esté diciéndole cómo lograr el éxito en la Quinta Vergara? ¿Qué sabes tú, señor Moulian?".