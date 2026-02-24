Ke Personajes toma distancia de posible dueto con Américo en Viña 2026

En la antesala de su presentación en el Festival de Viña del Mar, la banda argentina Ke Personajes fue consultada sobre una eventual aparición de Américo, quien recientemente protagonizó una controversia por declaraciones misóginas durante un show en Puerto Varas.

El tema surgió en plena conferencia de prensa, cuando un periodista preguntó por la posible colaboración en la canción "Entre el Odio y el Amor". Ante la consulta, la banda fue enfática: "A mí me enseñaron que cuando me invitan por primera vez a un lugar, no puedo ir con amigos", respondió el líder del grupo, Emanuel Noir.

"Nos invitaron a nosotros y tenemos que disfrutar este show como primera vez", dijo Noir. La banda insistió en que: "Tomarlo con tranquilidad a semejante envergadura y dimensión en la que estamos viviendo es lo mejor que podemos hacer. Ni pasado ni futuro, sino el presente y el ahora, que es súper lindo para nosotros", agregó Noir.

Sobre lo que verá el público, adelantaron que: "Seguramente va a haber canciones que van a quedar afuera, pero tratamos de traer lo mejor que tenemos y vamos a dar lo mejor", explicó Joel Brem. "Ahora que nos toca ser martillo, hay que darle con todo, porque cuando fuimos clavos, nos dieron", agregó Noir.

También destacaron el vínculo que mantienen con el público chileno desde sus primeros pasos internacionales: "Para nosotros significó un montón para nuestra expansión en Latinoamérica", afirmó Noir, junto con remarcar que "uno de los clubes de fans más grandes es de acá".

De cara a la presentación, Emanuel resumió con una definición categórica: "Va a ser una noche única e irrepetible".